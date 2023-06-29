Program Tanam Pohon Cemara Udang, Orang Muda Ganjar: Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Jaga Ekologi

TUBAN - Relawan Orang Muda Ganjar (OMG) Jawa Timur mengadakan kegiatan tanam pohon cemara udang bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Pantai Panduri Tasikharjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Kegiatan ini juga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ekologi serta membangun masyarakat sadar wisata.

"Sebagai negara maritim yang penduduknya 60 persen hidup di pesisir kita harus punya kesadaran dan wawasan bersama dalam menjaga ekologi di kawasan pantai," kata Koordinator Daerah (Korda) OMG Kabupaten Tuban, Andrean Ervianto, Kamis (29/6/2023).

Kegiatan tersebut kata Andrean dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengembangan potensi wisata di kawasan tersebut.

"Ini sebagai wujud pembinaan generasi muda dalam mengelola kawasan Tasikharjo sebagai destinasi wisata di Kabupaten Tuban untuk meningkatkan perekonomian di level UMKM yang berdampak pada kesejahteraan rumah tangga," tutur Andrean.

Pihaknya juga berkomitmen untuk senantiasa melakukan pendampingan bersama pokdarwis untuk membuat tata kelola kawasan wisata secara profesional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

"Kami akan melakukan pendampingan tata kelola tempat wisata secara professional, dalam membangun sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan, misalnya alur tiketing, pengelolaan kebersihan dan lain sebagainya," tuturnya.

Ke depan, OMG Tuban akan melanjutkan agendanya dalam melanjutkan programnya di kawasan pesisir utara lainnya yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan.

Saat ini kata dia masih terdapat sektor yang bisa diberdayakan oleh OMG Tuban, seperti pada industri pertanian dan peternakan yang dinilainya memiliki potensi sama besarnya dengan kawasan pesisir.

"Selain kawasan pesisir, kita akan memberdayakan masyarakat khususnya pemuda pada sektor pertanian dan peternakan karena di Tuban ini peluangnya masih cukup banyak sebagai penopang ketahanan pangan, tentu kami yakin program kita bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi masyarakat Tuban," tutup Andrean.

Ketua Pokdarwis Tasikharjo Sumarji merespons positif komitmen yang dilakukan OMG dalam melestarikan kawasan pesisir di Tuban.

"Luar biasa komitmen Orang Muda Ganjar dalam hal penanaman untuk menjaga ekosistem di Pantai Panduri,” ujarnya.