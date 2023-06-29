Advertisement
HOME NEWS JABAR

Malam Lebaran Idul Adha Masih Bekerja, Aktivitas Pabrik di Sukabumi Dibubarkan Warga

Ilham Nugraha , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |03:30 WIB
Malam Lebaran Idul Adha Masih Bekerja, Aktivitas Pabrik di Sukabumi Dibubarkan Warga
warga bubarkan aktivitas pabrik di Sukabumi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

SUKABUMI - Sebuah pabrik di wilayah Cicurug, Kabupaten Sukabumi dibubarkan warga karena dinilai melanggar aturan lantaran masih memperkerjakan karyawannya di malam lebaran Idul Adha.

Secara spontan, warga pun mendatangi PT Mulia Cemerlang Abadi (MCA) yang berlokasi di Kampung Babakansari, Desa Benda, Kecamatan Cicurug. Aksi itu merupakan kekesalan terhadap pabrik yang bergerak di bidang garment tersebut.

Aksi pembubaran warga itu dibenarkan Camat Cicurug, Ading Ismail. Dia mengaku pihaknya bersama Fokopincam Cicurug langsung bergegas menuju pabrik garmen tersebut.

"Betul, aksi yang dilakukan warga Rabu kemarin itu, merupakan aksi spontanitas, karena pabrik masih memperkerjakan di malam takbir,” ucap Ading, Kamis (29/6/2023).

Sesampainya di lokasi kata Ading, forkopincam didampingi MUI langsung berdiskusi dengan management PT MCA. Alhasil aktivitas ratusan karyawan di pulangkan sekaligus diberikan libur lebaran.

Halaman:
1 2
      
