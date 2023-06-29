Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ridwan Kamil Bersama Ribuan Warga Sholat Idul Adha di Masjid Al Jabbar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |08:24 WIB
Ridwan Kamil Bersama Ribuan Warga Sholat Idul Adha di Masjid Al Jabbar
Sholat Idul Adha di Masjid Al Jabbar (Foto : MPI)
A
A
A

BANDUNG - Ribuan warga tumpah ruah melaksanakan Sholat Idul Adha 1444 H di Masjid Raya Al Jabbar, Kamis (29/6/2023). Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan keluarga pun turut serta melaksanakan salat Id di masjid kebanggaan warga Jabar itu.

Sejak pukul 06.00 WIB, warga mulai berbondong-bondong memadati Masjid Al Jabbar baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Mereka pun tampak bahagia melaksanakan salat Id bersama orang nomor satu di Jabar itu.

Saking padatnya, hampir seluruh pelataran masjid dipenuhi jemaah, tak terkecuali lahan parkir yang dipenuhi kendaraan roda empat maupun roda dua. Bahkan, tidak sedikit lupa warga yang tampak kesulitan mendapatkan tempat parkir kendaraannya.

Dalam sambutannya, Ridwan Kamil mengaku bersyukur karena 90 persen berita di Jabar hingga kini masuk dalam kategori baik, tak terkecuali kabar tentang Covid-19 yang sudah dinyatakan endemi pada 21 Juni 2023 lalu.

"Covid tidak ada lagi sebagai pandemi di bumi Nusantara ini. Semua tidak perlu pakai masker lagi, semua bisa berkegiatan lagi, mari kita ambil hikmahnya bahwa kita pernah mengalami 2 tahun lebih hidup yang sulit," kata Kang Emil, sapaan akrabnya.

Selain itu, lanjut Kang Emil yang juga Ketua DKM Masjid Al Jabbar itu menilai, kondusivitas Jabar juga sangat nampak. Hal ini tercermin dari indeks kerukunan beragama yang naik dari angka 70 menjadi 80.

"Artinya wilayah Jawa Barat ini memang sangat damai. Tingkat kejahatan per tahun pun kurang dari 10.000 untuk penduduk yang 50 juta jiwa itu adalah sangat sangat kondusif, maka kita syukuri," ujarnya.

