Berkurban Bersama Rakyat, Bacaleg Perindo Ressa Herlambang Ingatkan Pentingnya Berbagi

BEKASI – Pada momen Idul Adha 1444 H, bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPRD Jawa Barat Ressa Herlambang berkurban bersama masyarakat Kota Bekasi. Ressa mengatakan bahwa kehadiran kader Perindo di tengah masyarakat untuk mengingatkan pentingnya berbagi dengan sesama.

“Satu pesan moral yang penting bahwa berbagi itu penting, meskipun nanti kita sudah duduk (parlemen) itu kita harus tetap berbagi,” kata Ressa Herlambang di Rumah Pemenangan Vicky Prasetyo, Arena Gladiator, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Kamis (29/6/2023).

Ressa bersama kader Perindo lainnya yaitu Vicky Prasetyo, Dede Sunandar, Juwita Bahar, Vianty Arvy dan Fadholly, berkurban sebanyak tiga ekor sapi dan satu kambing. Rencananya daging kurban akan dibagikan kepada masyarakat di Kota Bekasi.

“Akan dibagikan kepada masyarakat yang terutama di daerah Dapil Kota Bekasi. Sesuai dengan amanah Ketua Umum untuk membantu kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, menurutnya momen Idul Adha kali ini untuk menujukkan komitmen bahwa Partai Perindo merupakan partai yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.