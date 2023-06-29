Advertisement
HOME NEWS JABAR

Shalat Idul Adha di Stadion Mandalamukti Cimahi, Prabowo Disambut Riuh Jamaah

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |11:31 WIB
Shalat Idul Adha di Stadion Mandalamukti Cimahi, Prabowo Disambut Riuh Jamaah
Menhan Prabowo Subianto usai shalat ied di Cimahi (foto: dok ist)
A
A
A

CIMAHI - Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto pagi ini melaksanakan salat Idul Adha (Ied) di Stadion Mandalamukti, Cimahi, Jawa Barat. Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 06.45 WIB dan langsung masuk ke dalam stadion.

Jamaah yang sudah memenuhi stadion pun kemudian bersorak saat Prabowo tiba. Tak sedikit pula yang mengabadikan momen kedatangan orang nomor satu di Kementerian Pertahanan ini.

"Prabowo! Bapak Prabowo!" ucap para jamaah.

Prabowo kemudian langsung menuju ke saf paling depan. Tak berapa lama, ibadah salat pun dimulai yang diimami oleh H Dadan Sadeli.

Usai salat, khotib yaitu KH Muhammad Ridwan pun membacakan doa yang menyentuh untuk kedua orang tua.

"Ampunilah segala dosa kami yang telah terlanjur, yang banyaknya tak terhitung, tak terukur, dosa para pahlawan kami, para guru dan orang tua, ayah dan ibu kami yang masih hidup maupun yang telah tiada," kata Khotib.

"Kami tidak akan hidup dan berkehidupan seperti ini tanpa jasa, perjuangan, keringat dan air mata ayah dan bunda yang meleleh, bercucur bahkan darahnya ibunda ketika melahirkan kami," lanjut Khotib.

