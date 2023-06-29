Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sapi di Garut Ngamuk saat Disembelih Hampir Tabrak Sejumlah Warga

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |13:31 WIB
Sapi di Garut <i>Ngamuk</i> saat Disembelih Hampir Tabrak Sejumlah Warga
Sapi ngamuk di Garut (foto: dik ist)




GARUT - Seekor sapi mengamuk saat akan disembelih di Kampung Panawuan, Desa Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut viral di media sosial. Dalam rekaman visual berdurasi 1,26 menit, sapi berukuran besar ini sempat digiring sejumlah panitia kurban ketika akan disembelih pada perayaan Idul Adha 1444 H.

Namun baru beberapa langkah, sapi tampak memberontak hingga membuat salah seorang panitia terseret hingga terjatuh dan terinjak oleh panitia disebelahnya yang ikut terjatuh. Sontak panitia beserta warga yang berada di area tersebut panik.

Beberapa diantaranya berusaha menghindar ketika sapi mendekat. Seorang panitia terlihat masih kuat memegang tali yang mengikat sapi.

Akan tetapi tali yang digenggamnya itu terlepas saat sapi berwarna cokelat tersebut menyeruduk ke arah tenda. Tidak lama kemudian, sapi berlari ke jalan perkampungan.

