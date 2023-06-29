Bacaleg Perindo Oni Suwarman Berkurban 1 Ton Sapi, Bagikan ke 1.000 Warga

SUBANG – Hari Raya Idul Adha 1444 H dimanfaatkan oleh simpatisan AA Oni Suwarman, Simponi Perindo untuk menjalin silaturahmi. Simponi Perindo berkurban sapi seberat satu ton di Wisata Taman Anggur Kukulu, Pagaden, Subang di Hari Raya Idul Adha ini.

Sapi seberat satu ton ini disumbang oleh pendukung Bacaleg Perindo Dapil Jabar Sembilan, AA Oni Suwarman, yakni Ketua Simponi Perindo Sumedang, Habsi Farm.

Menurut AA Oni Suwarman, momen Hari Raya Idul Adha ini dijadikan Simponi Perindo untuk berbagi kebahagiaan.

“Alhamdulillah ada sekitar 1000 masyarakat yang akan menerima,” ucapnya, Kamis (29/6/2023).

Daging kurban dari Simponi Perindo ini akan dibagikan kepada seribu warga di sekitar Wisata Taman Anggur Kukulu.

(Qur'anul Hidayat)