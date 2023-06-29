Berkurban Sapi 1 Ton, Bacaleg Perindo Oni Suwarman: Mudah-mudahan Bermanfaat

SUBANG – Bacaleg Perindo Dapil Jabar Sembilan, AA Oni Suwarman berharap Idul Adha 1444 H menjadi momen untuk membantu sesama. Dia pun berharap sapi kurban 1 ton dari simpatisannya, Simponi Perindo bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan bisa manfaat, yang paling penting ikhlas, yang penting ini bisa terbagi untuk masyarakat,” ucap Oni Suwarman, Kamis (29/6/2023).

Simponi Perindo berkurban sapi seberat satu ton di Wisata Taman Anggur Kukulu, Pagaden, Subang di Hari Raya Idul Adha ini. Sapi seberat satu ton ini disumbang oleh Ketua Simponi Perindo Sumedang, Habsi Farm.

“Alhamdulillah ada sekitar 1000 masyarakat yang akan menerima,” tambah Oni.

Daging kurban dari Simponi Perindo ini akan dibagikan kepada seribu warga di sekitar Wisata Taman Anggur Kukulu.

(Qur'anul Hidayat)