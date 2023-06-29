Kenalkan Sosok Ganjar, Relawan di Cirebon Ajarkan Emak-Emak Membuat Jamu Tradisional

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo, Mak Ganjar melanjutkan kegiatan bermanfaat dan positif bagi masyarakat, khususnya kalangan ibu-ibu.

Kali ini para pendukung Ganjar Pranowo itu mengadakan pelatihan pembuatan jamu tradisional bersama emak-emak di Kota Cirebon, Jawa Barat (Jabar).

Nurapsi selaku Korwil Mak Ganjar Jabar mengatakan pelatihan itu diadakan di Jalan Kapten Samadikun, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jabar, Kamis (29/6).

BACA JUGA:

"Kami bersama Komunitas Senam Kelurahan Kesenden melaksanakan kegiatan pelatihan membuat jamu tradisional," ujar dia dalam siaran persnya.

Menurut dia, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya emak-emak yang ada di Kelurahan Kesenden.

"Pelatihan ini diikuti oleh 200 peserta, jamu yang dibuat di antaranya yakni kunyit, kunyit asem, jahe dan lainnya," kata dia.

"Alhamdulillah semuanya mendapatkan manfaat dari kegiatan ini yakni mendapatkan ilmu terkait khasiat yang terkandung dalam jamu tradisional yang telah dibuat bersama," sambung dia.

BACA JUGA:

Melalui kegiatan itu, Mak Ganjar berharap nantinya para peserta bisa membuat jamu sendiri di rumah.

"Semoga kegiatan ini bermanfaat dan makin banyak yang mengonsumsi jamu," kata dia.

Dalam kesempatan itu para sukarelawan turut menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat sebagai bacapres 2024.