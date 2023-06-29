Rayakan HUT ke-77 Bhayangkara, Polres Taput Gelar Baksos di SDN Parik Sabungan

JAKARTA - Media sosial (medsos) sempat dihebohkan dengan viralnya salah seorang siswi yang berjualan mie di sekolah SD Negeri di Siborongborong, Taput. Pelajar itu mengundang banyak perhatian dan simpatik dari publik.

Kapolres Tapanuli Utara AKBP Johanson Sianturi pun merespons viralnya pelajar SD itu. Bersama jajarannya, Kapolres langsung menyambangi SD Negeri 173285 Parik Sabungan Siborongborong, Taput, Kamis 22 Juni 2023 lalu.

Dihadapan para siswa dan siswi, Kapolres menyampaikan bahwa polres Tapanuli Utara sedang menggelar bakti sosial dalam rangka bulan bakti Polri Presisi dalam rangka HUT ke-77 Bhayangkara.

Saat ini giliran Luna Tampubolon dan teman-temannya di SD Negeri 173285 Parik Sabungan Siborongborong yang menjadi sasaran bakti sosial Kapolres Taput yang didampingi kasat lantas, Kapolsek Siborongborong dan Polwan Polres Taput.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres membagikan tas, buku tulis, serta perlengkapan sekolah terhadap siswa kelas 3, sebagai tanda kasih dan rasa peduli yang merupakan kado dari HUT Bhayangkara ke-77.

Selain itu, Polres Taput juga menyelenggarakan permainan berhadiah bagi seluruh siswa di sekolah itu dengan mengajukan beberapa pertanyaan seputar kenegaraan dan kepolisian kepasa siswa-siswi SD Negeri 173285 Parik Sabungan.