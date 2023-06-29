Ganjar Milenial Berikan Bantuan Alat Pertanian ke Petani Kopi di Gowa

GOWA - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali melakukan kegiatan positif sekaligus menebar kebaikan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Gowa.

Pendukung Ganjar Pranowo bersama BEM STIKS Makassar dan Serikat Mahasiswa Gowa mengadakan kegiatan pembinaan petani kopi sekaligus memberikan sejumlah bantuan alat pertanian di Desa Bontolerung, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Koordinator Wilayah Ganjar Milenial Center Sulsel, Sarman Alamsyah mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membantu untuk lebih baik dalam produktivitas sebagai petani kopi lokal yang menjadi pendapatan ekonomi keluarga bagi masyarakat setempat.

"Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan kami untuk mendorong dalam peningkatan proses-proses pekerjaan masyarakat sebagai petani kopi yang lebih baik," kata Sarman, Kamis (29/6/2023).

Dia menambahkan bahwa kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Hal itu dilihat dari peserta yang hadir mencapi puluhan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Menurut dia, dalam kegiatan tersebut para petani juga diberikan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar.

"Kegiatan ini juga diberikan pemanfaatan sumber daya alam sekaligus menjadikan mata pencarian yang ada di desa ini. Apalagi desa/kelurahan di sini sangat jarang dikunjungi oleh pegiat sosial," ungkap dia.