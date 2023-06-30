Penyelidikan Penyebab Ledakan Titan Dimulai, Diperkirakan Akan Makan Waktu Lama

JAKARTA – Penyelidikan terkait meledaknya kapal selam Titan yang terjadi pada ekspedisi wisata bawah air menuju bangkai kapal Titanic, telah dimulai. Penyelidikan oleh pihak berwenang Amerika Serikat (AS) dipimpin oleh Penjaga Pantai AS.

Kepala Penyelidik Penjaga Pantai AS Kapten Jason Neubauer mengatakan, prioritas utama penyelidikan adalah mengangkat puing-puing Titan dari dasar laut. Dewan Investigasi Kelautan (Marine Board of Investigation) dilibatkan dalam investigasi untuk menyelidiki puing-puing Titan.

Penyelidikan ini juga akan melibatkan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS, Dewan Keselamatan Transportasi Kanada, Dewan Investigasi Kecelakaan Laut Prancis, dan Cabang Investigasi Kecelakaan Laut Inggris.

Sebagaimana diketahui, OceanGate Expeditions, yang memiliki dan mengoperasikan Titan, adalah perusahaan yang berbasis di Everett, Washington, AS. Namun, Titan sendiri terdaftar di Bahama, yang merupakan persemakmuran Inggris, sementara kapal induk Titan, Pola Prince, berasal dari Kanada.

Kelima korban yang tewas dalam dalam insiden tersebut adalah warga negara Inggris, Pakistan, Prancis dan AS.

Pakar mengatakan bahwa ledakan yang menewaskan kelima orang di dalam Titan terjadi seketika di tengah tekanan air yang sangat kuat di kedalaman Samudera Atlantik Utara.