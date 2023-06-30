Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hadiri Pertemuan di Arab Saudi, Anies Baswedan Jabat Tangan dengan Mohammed bin Salman

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |11:06 WIB
Hadiri Pertemuan di Arab Saudi, Anies Baswedan Jabat Tangan dengan Mohammed bin Salman
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman salaman dengan Anies Baswedan. (Instagram/@spanews)
A
A
A

JAKARTA - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bersalaman dengan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini sebagaimana postingan kantor berita Arab Saudi, SPA.

Dalam postingan itu sebagaimana dilihat pada Jumat (30/6/2023), tampak Mohammed bin Salman tengah bersalaman bersama sejumlah pemimpin negara dalam pertemuan yang digelar Istana Mina, Kamis (29/6/2023) waktu setempat. Dari foto yang diunggah itu, salah satunya tampak Mohammed bin Salman bersalaman dengan Anies Baswedan. Anies tampak mengenakan baju batik lengan panjang. Tampak Mohammed bin Salman melontarkan senyum pada saat itu.

Diketahui, momen itu terjadi saat audiensi tahunan penyelenggaraan haji 2023 yang digelar pemerintah Arab Saudi.

Pertemuan itu dihadiri sejumlah pejabat Kerajaan Arab Saudi.

Dalam sambutannya, Mohammed bin Salman mengucapkan selamat Idul Adha kepada umat Islam.

"Selamat kepada para peziarah dan bangsa Islam pada Idul Adha yang diberkati, memohon kepada Allah SWT untuk menerima dari kami semua amal baik kami dan untuk menerima ritual haji dari para peziarah dan mengampuni dosa-dosa mereka," kata Mohammed bin Salman, melansir SPA.

Halaman:
1 2
      
