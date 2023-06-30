Putin Dapat Hadiah Alquran saat Kunjungi Masjid di Hari Raya Idul Adha

DERBENT – Presiden Rusia Vladimir Putin menerima kitab suci Alquran sebagai hadiah selama kunjungannya ke Masjid Juma di Derbent Dagestan di Kaukasus Utara.

"Kami memberikan Alquran dari Mekkah kepada presiden kami," kata direktur di Cagar Museum Derbent, Veli Fataliyev, melansir TASS, Jumat (30/6/2023).

Selama kunjungan kerjanya ke Dagestan, Putin mengunjungi Masjid Juma di Derbent.

Ini adalah masjid paling kuno di Rusia dan salah satu yang tertua di dunia. Menurut sumber tertulis, pemimpin militer Arab Maslama ibn Abd al-Malik memulai pembangunannya pada 733-734 M. Pohon sycamore berusia tiga abad berdiri di halaman masjid. Pada 2012, pohon berumur ribuan tahun ini diakui sebagai monumen alam dan saat ini dilindungi oleh negara.

BACA JUGA: Putin Bertemu dan Berfoto dengan Warga Pasca Hadapi Pemberontakan Wagner

Pada 28 Juni 2023, Idul Adha atau hari raya kurban, salah satu dari dua hari raya utama umat Islam, dirayakan di Dagestan menandai berakhirnya ziarah ke tempat-tempat suci Islam di Arab Saudi.

(Erha Aprili Ramadhoni)