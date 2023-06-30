Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

2 WNI Diduga Korban TPPO di Libya Dipulangkan ke Tanah Air

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |13:53 WIB
2 WNI Diduga Korban TPPO di Libya Dipulangkan ke Tanah Air
WNI diduga korban TPPO di Libya dipulangkan ke Tanah Air. (Dok Kemenlu)
A
A
A

JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tripoli berhasil memulangkan 2 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu SM dan J yang sebelumnya menjadi korban kekerasan dan penipuan kerja di Libya. Pemulangan kedua PMI tersebut dilakukan melalui koordinasi antara KBRI Tripoli, Kementerian Luar Negeri Libya, dan pihak Liya Labor Agency/syarikah.

"Mereka tiba dengan selamat di tanah air (28/6) menggunakan pesawat Saudia Airlines," dikutip dalam laman resmi Kemlu, Jumat (30/6/2023).

Awalnya, kedua PMI ini dijanjikan bekerja di Istanbul. Namun, mereka kemudian ditempatkan di wilayah Benghazi yang berjarak 1.000 kilometer dari ibu kota Libya, Tripoli. Mereka tiba di Libya pada pertengahan tahun sebelumnya.

"KBRI Tripoli menerima laporan mengenai kasus ini pada 14 Juni 2023 dan segera mengambil langkah-langkah untuk membantu kedua PMI tersebut," katanya.

Upaya yang dilakukan antara lain adalah menghubungi pihak agen dan kedua PMI pada tanggal 15 Juni 2023, mengirimkan nota diplomatik, serta berkomunikasi dengan pejabat setempat.

Telusuri berita news lainnya
