Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pembakaran Alquran di Masjid Stockholm Ternyata atas Izin Pengadilan Swedia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |14:27 WIB
Pembakaran Alquran di Masjid Stockholm Ternyata atas Izin Pengadilan Swedia
Masjid di Swedia. (AFP via VoA)
A
A
A

POLISI Swedia mengatakan mereka telah memberikan izin untuk sebuah protes di mana pelakunya berencana membakar Al-quran di luar masjid utama Stockholm pada Rabu (28/6/2023), bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha.

Melansir VoA Indonesia, keputusan ini setelah pengadilan banding Swedia menolak keputusan polisi untuk menolak izin dua demonstrasi di Stockholm yang mencakup pembakaran Alquran.

Polisi saat itu mengutip masalah keamanan, menyusul pembakaran kitab suci umat Islam itu di luar kedutaan Turki pada Januari yang menyebabkan protes selama berminggu-minggu, seruan untuk memboikot barang-barang Swedia, dan selanjutnya menghalangi aplikasi keanggotaan NATO Swedia.

Turki, yang telah memblokir tawaran tersebut karena apa yang dianggapnya sebagai kegagalan Stockholm untuk menindak kelompok Kurdi yang dianggapnya sebagai "teroris", sangat tersinggung karena polisi telah mengizinkan demonstrasi pada Januari itu.

Polisi kemudian melarang dua permintaan berikutnya untuk protes yang melibatkan pembakaran Al-Qur'an -- satu oleh individu pribadi dan satu oleh organisasi, di luar kedutaan Turki dan Irak di Stockholm pada Februari.

Polisi mengamankan area di depan kedutaan Turki di Kopenhagen, tempat politisi sayap kanan Denmark Rasmus Paludan mengumumkan akan membakar Al-Qur'an pada 27 Januari 2023.

Pengadilan banding pada pertengahan Juni memutuskan bahwa polisi salah karena melarang protes-protes itu, dengan mengatakan "masalah ketertiban dan keamanan" yang dirujuk oleh polisi tidak memiliki "hubungan yang cukup jelas dengan acara yang direncanakan atau wilayah sekitarnya."

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/18/3127768/bunker_di_swedia-CJoa_large.jpg
Khawatir Perang, Swedia Siapkan Bunker Nuklir untuk 7 Juta Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/18/3109314/salwan_momika-MGNf_large.jpg
Pembakar Alquran Salwan Momika Tewas Ditembak saat Live TikTok, Swedia Tuding Keterlibatan Asing 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/18/3107921/siswa_belajar-oI6D_large.jpg
Pemerintah Swedia Kembali Adopsi Buku Cetak Warisan Ilmu Pengetahuan Klasik dalam Pembelajaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/18/2980650/jadi-anggota-ke-32-swedia-resmi-bergabung-dengan-nato-i2kIcLh4QY.jpg
Jadi Anggota ke-32, Swedia Resmi Bergabung dengan NATO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/18/2959869/mengapa-jumlah-pulau-di-swedia-sampai-200-000-pulau-VCVg43BBy3.jpg
Mengapa Jumlah Pulau di Swedia Sampai 200.000 Pulau?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953311/peringatan-perang-panglima-militer-swedia-picu-kekhawatiran-masyarakat-wae3K9xIs2.jpg
Peringatan Perang Panglima Militer Swedia Picu Kekhawatiran Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement