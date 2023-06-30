Pembakaran Alquran di Masjid Stockholm Ternyata atas Izin Pengadilan Swedia

POLISI Swedia mengatakan mereka telah memberikan izin untuk sebuah protes di mana pelakunya berencana membakar Al-quran di luar masjid utama Stockholm pada Rabu (28/6/2023), bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha.

Melansir VoA Indonesia, keputusan ini setelah pengadilan banding Swedia menolak keputusan polisi untuk menolak izin dua demonstrasi di Stockholm yang mencakup pembakaran Alquran.

Polisi saat itu mengutip masalah keamanan, menyusul pembakaran kitab suci umat Islam itu di luar kedutaan Turki pada Januari yang menyebabkan protes selama berminggu-minggu, seruan untuk memboikot barang-barang Swedia, dan selanjutnya menghalangi aplikasi keanggotaan NATO Swedia.

Turki, yang telah memblokir tawaran tersebut karena apa yang dianggapnya sebagai kegagalan Stockholm untuk menindak kelompok Kurdi yang dianggapnya sebagai "teroris", sangat tersinggung karena polisi telah mengizinkan demonstrasi pada Januari itu.

Polisi kemudian melarang dua permintaan berikutnya untuk protes yang melibatkan pembakaran Al-Qur'an -- satu oleh individu pribadi dan satu oleh organisasi, di luar kedutaan Turki dan Irak di Stockholm pada Februari.

Polisi mengamankan area di depan kedutaan Turki di Kopenhagen, tempat politisi sayap kanan Denmark Rasmus Paludan mengumumkan akan membakar Al-Qur'an pada 27 Januari 2023.

Pengadilan banding pada pertengahan Juni memutuskan bahwa polisi salah karena melarang protes-protes itu, dengan mengatakan "masalah ketertiban dan keamanan" yang dirujuk oleh polisi tidak memiliki "hubungan yang cukup jelas dengan acara yang direncanakan atau wilayah sekitarnya."