Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Anggota Polisi Gagalkan Aksi Begal di Jalan Lintas Bengkulu-Sumsel

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |02:30 WIB
Viral Anggota Polisi Gagalkan Aksi Begal di Jalan Lintas Bengkulu-Sumsel
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

REJANG LEMBONG - Anggota Polres Rejang Lebong, Bengkulu, menggagalkan aksi perampokan sepeda motor atau begal yang beraksi di jalan lintas Curup (Bengkulu) - Lubuklinggau, Sumatera Selatan (Sumsel).

Video aksi heroik anggota Polres Rejang Lebong yang bertugas di Polsek Bengko Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong menggagalkan aksi begal yang terjadi pada Kamis 29 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, tepatnya sawangan dekat Jembatan Dua Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang itu menjadi viral di media sosial setelah diunggah warga yang merekamnya.

Kapolsek Padang Ulak Tanding (PUT) Polres Rejang Lebong Iptu Hengky Noprianto mengatakan bahwa aksi penangkapan pelaku begal yang beraksi saat Hari Raya Idul Adha di wilayah itu dilakukan oleh MP alias Puja (19), warga Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang.

"Pelakunya sudah diamankan di Mapolsek Padang Ulak Tanding, dan saat ini tengah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan korbannya," kata dia dilansir Antara, Jumat (30/6/2023).

Dia menjelaskan penangkapan tersangka begal ini bermula dari kejadian perampokan sepeda motor yang dialami oleh korban Dimas Endi Saputra (21) warga Simpang Suban Air Panas, Kecamatan Curup Timur yang mengendarai sepeda motor dari Kota Curup tujuan Desa Air Apo, Kecamatan Binduriang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/338/3146976/begal-V6hD_large.jpg
Pulang Kerja, Pria di Bogor Ditendang Begal Lalu Motornya Dirampas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030317/rampas-motor-sejoli-di-depok-polisi-buru-5-pelaku-begal-sadis-WOQPQbB6jw.jpg
Rampas Motor Sejoli di Depok, Polisi Buru 5 Pelaku Begal Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030307/kawanan-begal-sadis-rampas-motor-sejoli-korban-dibacok-dan-dipukuli-1m7UWR5SUS.jpg
Kawanan Begal Sadis Rampas Motor Sejoli, Korban Dibacok dan Dipukuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/608/3014859/sadis-begal-motor-beraksi-di-medan-tangan-korban-nyaris-putus-dibacok-kIAfDoly3I.jpg
Sadis! Begal Motor Beraksi di Medan, Tangan Korban Nyaris Putus Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/338/3010800/polisi-buru-komplotan-pelaku-begal-ojek-online-di-cilincing-OWeapMqoM7.jpg
Polisi Buru Komplotan Pelaku Begal Ojek Online di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/338/3008931/jatuh-dari-motor-saat-kabur-pelaku-begal-bonyok-dihajar-massa-di-bogor-oUYv6kbTMr.jpg
Jatuh dari Motor saat Kabur, Pelaku Begal Bonyok Dihajar Massa di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement