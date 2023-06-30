Viral Anggota Polisi Gagalkan Aksi Begal di Jalan Lintas Bengkulu-Sumsel

REJANG LEMBONG - Anggota Polres Rejang Lebong, Bengkulu, menggagalkan aksi perampokan sepeda motor atau begal yang beraksi di jalan lintas Curup (Bengkulu) - Lubuklinggau, Sumatera Selatan (Sumsel).

Video aksi heroik anggota Polres Rejang Lebong yang bertugas di Polsek Bengko Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong menggagalkan aksi begal yang terjadi pada Kamis 29 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, tepatnya sawangan dekat Jembatan Dua Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang itu menjadi viral di media sosial setelah diunggah warga yang merekamnya.

Kapolsek Padang Ulak Tanding (PUT) Polres Rejang Lebong Iptu Hengky Noprianto mengatakan bahwa aksi penangkapan pelaku begal yang beraksi saat Hari Raya Idul Adha di wilayah itu dilakukan oleh MP alias Puja (19), warga Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang.

"Pelakunya sudah diamankan di Mapolsek Padang Ulak Tanding, dan saat ini tengah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan korbannya," kata dia dilansir Antara, Jumat (30/6/2023).

Dia menjelaskan penangkapan tersangka begal ini bermula dari kejadian perampokan sepeda motor yang dialami oleh korban Dimas Endi Saputra (21) warga Simpang Suban Air Panas, Kecamatan Curup Timur yang mengendarai sepeda motor dari Kota Curup tujuan Desa Air Apo, Kecamatan Binduriang.