Relawan Ganjar Pranowo Berikan Hewan Kurban di Muaro Jambi

JAMBI - Sukarelawan Orang Muda Ganjar (OMG) Jambi memberikan bantuan kambing untuk hewan kurban ke warga di Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Koordinator Daerah OMG Muaro Jambi, Fachrul Ramadhan menjelaskan bahwa alasan pemberian kambing tersebut adalah karena kurban di Desa Talang Belido masih sangat sedikit.

"Kami sudah ada survei sebelumnya, dan memang jarang masyarakat di sini yang berkurban. Jadi dari daerah-daerah yang kami survei, daerah ini yang pas memang untuk diberikan bantuan," kata Fachrul, Kamis 30 Juni 2023.

Anak-anak muda loyalis Ganjar Pranowo ini berharap bantuan kambing tersebut bisa memeriahkan Hari Raya Idul Adha para warga desa dengan dibagikannya daging dari kambing tersebut.

Fachrul menyebut, dengan tambahan kambing dari relawan OMG, maka semakin banyak warga di Desa Talang Belido dan sekitarnya yang bisa mendapatkan daging kurban.

"Harapannya semoga masyarakat Desa Talang Belido dapat terbantu akan hewan kurban yang diberikan OMG, dan untuk ke depannya semoga OMG dapat membantu lebih banyak di desa ini," ujarnya.