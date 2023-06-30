Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Pranowo Berikan Hewan Kurban di Muaro Jambi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |04:02 WIB
Relawan Ganjar Pranowo Berikan Hewan Kurban di Muaro Jambi
Relawan Ganjar Pranowo berikan hewan kurban ke warga Muaro Jambi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAMBI - Sukarelawan Orang Muda Ganjar (OMG) Jambi memberikan bantuan kambing untuk hewan kurban ke warga di Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Koordinator Daerah OMG Muaro Jambi, Fachrul Ramadhan menjelaskan bahwa alasan pemberian kambing tersebut adalah karena kurban di Desa Talang Belido masih sangat sedikit.

"Kami sudah ada survei sebelumnya, dan memang jarang masyarakat di sini yang berkurban. Jadi dari daerah-daerah yang kami survei, daerah ini yang pas memang untuk diberikan bantuan," kata Fachrul, Kamis 30 Juni 2023.

Anak-anak muda loyalis Ganjar Pranowo ini berharap bantuan kambing tersebut bisa memeriahkan Hari Raya Idul Adha para warga desa dengan dibagikannya daging dari kambing tersebut.

Fachrul menyebut, dengan tambahan kambing dari relawan OMG, maka semakin banyak warga di Desa Talang Belido dan sekitarnya yang bisa mendapatkan daging kurban.

"Harapannya semoga masyarakat Desa Talang Belido dapat terbantu akan hewan kurban yang diberikan OMG, dan untuk ke depannya semoga OMG dapat membantu lebih banyak di desa ini," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement