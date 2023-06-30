Gempa M2,7 Guncang Halmahera Utara Malut

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,7 mengguncang Halmahera Utara, Maluku Utara, Jumat (30/6/2023), dini hari.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa tersebut berlangsung pukul 03:43 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data BMKG.

"#Gempa Mag:2.7, 30-Jun-2023 03:43:16WIB, Lok:1.18LU, 128.09BT (42 km Tenggara HALMAHERAUTARA-MALUT), Kedlmn:10 Km #BMKG ," tulis BMKG.

