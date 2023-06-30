Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

DPW Partai Perindo Lampung Bagikan Daging Kurban ke Masyarakat Sekitar

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |04:20 WIB
DPW Partai Perindo Lampung Bagikan Daging Kurban ke Masyarakat Sekitar
Perindo Lampung berikan hewan kurban ke Masyarakat (Foto: MPI)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Rayakan Idul Adha 1444 Hijriah, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Lampung sembelih satu ekor sapi dan satu ekor kambing.

Selanjutnya daging kurban tersebut dibagikan kepada kader dan masyarakat di sekitar kantor DPW Perindo Lampung, Kamis (29/6/2023).

Ketua DPW Perindo Lampung Brigjen TNI (Purn) Toto Jumariono mengatakan, pemotongan hewan kurban yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kepedulian kader terhadap sesama.

"Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian kita kepada sesama. Insyaallah Perindo jaya rakyat sejahtera," ujar Toto usai pemotongan hewan kurban di halaman kantor DPW Perindo Lampung.

Menurut Toto, kegiatan berbagi partai yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini dengan warga sekitar merupakan bagian dari perwujudan mensejahterakan Rakyat Indonesia.

"Semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan," kata Toto.

Sekretaris DPW Perindo Lampung Raden Muhammad Ismail menambahkan, dalam Idul Adha tahun ini, DPW Perindo Lampung membagikan ratusan paket daging kurban kepada warga masyarakat.

