DPW Perindo Lampung Perbaiki Berkas Bacaleg Belum Memenuhi Syarat di Pemilu 2024

BANDARLAMPUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Lampung siap melengkapi berkas administrasi bakal calon legislatif (bacaleg) yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) oleh KPU Provinsi Lampung.

Sekretaris DPW Perindo Lampung Raden Muhammad Ismail mengatakan, saat ini memang berkas bacalegnya dominan dinyatakan BMS oleh KPU.

Namun, status tersebut terjadi lantaran adanya proses pembacaan dokumen lewat Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang tidak jelas, dan juga ada yang belum lengkap.

"Kami siap perbaikan dan lengkapi sampai nanti 9 juli 2023. Yang terpenting kami target setiap dapil akan terisi minimal satu kursi," ujar Raden usai pemotongan herwan kurban oleh DPW Perindo Lampung, Kamis (29/6/2023).

Raden menuturkan, pergantian komposisi bacaleg nampaknya bakal dilakukan oleh Perindo Lampung hingga nanti penetapan daftar calon tetap (DCT) untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang,

"Partai Perindo juga terus melakukan penyempurnaan. Animo dari kawan-kawan ada yang tersampaikan, saya lihat nanti ada tambahan-tambahan terutama Bacaleg yang potensial," ungkap Raden.