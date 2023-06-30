Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

DPW Perindo Lampung Perbaiki Berkas Bacaleg Belum Memenuhi Syarat di Pemilu 2024

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |04:53 WIB
DPW Perindo Lampung Perbaiki Berkas Bacaleg Belum Memenuhi Syarat di Pemilu 2024
DPW Perindo Lampung kebut perbaikan berkas Bacaleg (Foto: MPI)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Lampung siap melengkapi berkas administrasi bakal calon legislatif (bacaleg) yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) oleh KPU Provinsi Lampung.

Sekretaris DPW Perindo Lampung Raden Muhammad Ismail mengatakan, saat ini memang berkas bacalegnya dominan dinyatakan BMS oleh KPU.

Namun, status tersebut terjadi lantaran adanya proses pembacaan dokumen lewat Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang tidak jelas, dan juga ada yang belum lengkap.

"Kami siap perbaikan dan lengkapi sampai nanti 9 juli 2023. Yang terpenting kami target setiap dapil akan terisi minimal satu kursi," ujar Raden usai pemotongan herwan kurban oleh DPW Perindo Lampung, Kamis (29/6/2023).

Raden menuturkan, pergantian komposisi bacaleg nampaknya bakal dilakukan oleh Perindo Lampung hingga nanti penetapan daftar calon tetap (DCT) untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang,

"Partai Perindo juga terus melakukan penyempurnaan. Animo dari kawan-kawan ada yang tersampaikan, saya lihat nanti ada tambahan-tambahan terutama Bacaleg yang potensial," ungkap Raden.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement