HOME NEWS NUSANTARA

Asyik Nongkrong di Pinggir Jalan, Puluhan Remaja di Lampung Tengah Kena Razia

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |05:01 WIB
Asyik Nongkrong di Pinggir Jalan, Puluhan Remaja di Lampung Tengah Kena Razia
Polisi amankan sejumlah anak muda saat patroli malam (Foto: Dok Polres Lampung Tengah)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Kedapatan nongkrong di pinggir jalan hingga tengah malam, puluhan pemuda diperiksa polisi yang tengah melakukan patroli hunting di wilayah hukum Polres Lampung Tengah, Kamis 29 Juni 2023.

Kapolres Lampung Tengah AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya mengatakan, patroli tersebut digelar jajarannya sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan jalanan dan kenakalan remaja.

"Kita lakukan di titik-titik rawan guna antisipasi C3 (curat, curas, curanmor), pungli, premanisme serta kerawanan kamtibmas lainnya," ujar Kapolres.

Doffie mengatakan, dalam patroli tersebut, pihaknya berhasil mengamankan puluhan remaja yang tengah berkumpul di pinggir jalan.

KBO Sat Samapta Polres Lampung Tengah Iptu Joko Lelono menambahkan, terhadap puluhan remaja yang diamankan tersebut dilakukan interogasi dan pemeriksaan kendaraan bermotor yang dibawa.

"Terhadap puluhan remaja itu kita lakukan pemeriksaan untuk mengantisipasi terjadinya tawuran antar pemuda. Namun petugas tidak menemukan benda yang mencurigakan," ungkap Joko.

Lantaran tidak ditemukan barang mencurigakan, kata Joko, puluhan remaja tersebut tidak digelandang ke Mapolres Lampung Tengah.

