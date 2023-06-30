Kebakaran Hanguskan Enam Rumah Warga di Lhokseumawe

LHOKSUMAWE - Sebanyak enam unit rumah semi permanen di Batuphat Timur, Kota Lhokseumawe, Aceh, ludes terbakar dan korban tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka di dalam rumah.

Kebakaran tersebut diduga berasal dari salah satu rumah yang sedang menghidupkan kompor dan lupa mematikan ketika sedang meniduri anaknya pada Jumat (30/6/2023) dini hari.

Api semakin membesar dan warga berusaha memadam api dengan menggunakan peralatan seadanya sebelum mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi.

Salah seorang saksi mata, Muhammad Rafi mengatakan bahwa kebakaran tersebut diduga berasal dari satu rumah yang sedang menghidupkan kompor memasak.

"Namun ketika kompor masih menyala dan lupa mematikan kompor sehingga terjadi kebakaran dan menyambar rumah sekelilingnya," ujarnya.