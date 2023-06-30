Meriahkan Lebaran Idul Adha, Milenial Ganjar Gelar Lomba Anyam Ketupat di Ketapang

KETAPANG - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) memeriahkan lebaran Idul Adha 1444 H dengan menggelar lomba menganyam ketupat dari daun janur di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

Sekretaris Wilayah GMC Kalbar Muhlas mengatakan tradisi di Kabupaten Ketapang, khususnya Desa Sungai Besar, menganyam ketupat sehari sebelum Lebaran. Menurut dia, masyarakat di sini juga melakukan silaturahmi kepada sanak saudara dan tetangga.

"Kami berinisiatif membuat lomba ini sekaligus memeriahkan Lebaran Idul Adha," ujarnya, Kamis 29 Juni 2023.

Muhlas mengatakan pihaknya ingin memberdayakan para milenial dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas SDM di desa tersebut

"Menganyam ketupat ini belum tentu semua orang bisa. Makanya, kami mengadakan perlombaan ini," ucapnya.

Ia pun mengungkapkan kegembiraannya karena kegiatan yang diadakan GMC mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat desa ini. "Antusias masyarakat luar biasa. Mereka berbondong-bondong datang mengajak sanak keluarga, bawa suaminya, untuk ikut perlombaan ini," katanya.

Untuk mendukung berlangsungnya kegiatan itu, milenial Ganjar tersebut berkolaborasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Akademi Manajemen Komputer dan Informatika (AMKI) Ketapang serta Karang Taruna Desa Sungai Besar.

Dengan adanya agenda tersebut, GMC Kalbar berharap masyarakat di Ketapang dapat mengenal lebih jauh sosok bakal calon presiden (bacapres) dari PDIP Ganjar Pranowo. Dia juga berharap gubernur Jawa Tengah itu bisa turun langsung ke Kalbar untuk menyapa masyarakat.

"Saya berharap masyarakat di sini lebih mengenal Pak Ganjar Pranowo. Kami berharap Pak Ganjar bisa datang ke Kalbar. Saya berharap masyarakat bisa mengenal, lalu menyosialisasikan Ganjar menjadi presiden 2024," ujarnya.