Satgas Yonif 143/TWEJ Buka Kebun Bersama di Papua, Wujudkan Ketahanan Pangan

KEEROM - Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan mendapatkan hasil panen yang maksimal dalam berkebun pisang, Satgas Yonif 143/TWEJ Pos Ubrub membuka lahan bersama untuk berkebun pisang yang dikelola secara intensif guna meningkatkan pendapatan ekonomi warga Kampung Umuaf, Distrik Web, Keerom, Papua, Kamis 29 Juni 2023.

Dalam keterangannya yang diterima, Jumat (30/6/2023), Dankipur II Satgas Yonif 143/TWEJ Lettu Inf M. Supriyono menyampaikan, melihat potensi alam di wilayah ini sangat cocok untuk tanaman pisang dengan luasnya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan dengan baik membuat Satgas berinisiatif mengajak warga untuk membuka lahan bersama sebagai sarana untuk membina mereka dalam membudidayakan tanaman pisang.

BACA JUGA: Polda Papua Kirim Sampel Korban Pesawat SAM Air ke Puslabfor

Dipimpin Serda Bayu, anggota Satgas melaksanakan pembersihan dan perawatan tanaman pisang yang telah ditanam beberapa bulan yang lalu agar dapat tumbuh baik dengan harapan hasil panen meningkat dan dapat menjadi produk unggulan Kampung Umuaf sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Dengan membuka kebun ini, Satgas berharap Kampung ini mempunyai komoditi andalan untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat," ujar Dankipur II.

Sementara itu, Darius Debem (49) Kepala Kampung Umuaf mengucapkan terimakasih kepada Satgas Yonif 143/TWEJ Pos Ubrub yang telah dengan kesungguhan hati dan penuh dedikasi selalu aktif berupaya melakukan kegiatan-kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat Kampung Umuaf.

"Sa ucapkan terimakasih kepada Bapak TNI dari Satgas Yonif 143/TWEJ dimana kehadirannya sangat kami rasakan manfaatnya, terimakasih TNI semoga Tuhan selalu memberkati," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)