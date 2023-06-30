Geger Warga Temukan Mayat Pria Dalam Mobil Dekat Pesantren

PELAIHARI - Warga RT 7 Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Pelaihari, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Jumat (30/6/2023) pagi, digegerkan dengan ditemukannya mayat lelaki dalam mobil dekat Pondok Pesantren Ubudiyah. Mobil itu telah terparkir di lokasi sejak Kamis (29/6/2023) sore.

Jasad yang ditemukan sekira pukul 08.00 Wita itu ternyata Sholahuddin alias Udin, warga Gang Melati, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati. Saat ditemukan jasad Udin masih duduk di belakang kemudi mobil minibus yang dibawanya.

Adanya penemuan jasad ini dibenarkan Kapolsek Bati-Bati, Iptu Samsudi. Ia sudah menurunkan personelnya untuk mengetahui kronologi penemuan jasad terebut.

Menurut Kapolsek setelah dilakukan investigasi di lapangan, ternyata jasad yang ditemukan itu warga Gang Melati, yang berjarak sekitar 800 meter dari lokasi penemuan jasad.

“Berdasarkan hasil penelusuran petugas yang kami terjunkan ke lapangan, jasad tersebut diketahui bernama Solahuddin,” kata Kapolsek saat dikonfirmasi Jumat (30/06/2023) pagi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh petugas, Udin pada Kamis (29/06/2023) sekitar pukul 17.00 Wita izin kepada istrinya Marfu'ah untuk memperbaiki mobil. Namun, ternyata ia ditemukan meninggal pada esok paginya.

“Dari keterangan sang istri, almarhum suaminya sore Kamis minta izin untuk memperbaiki mobil ke bengkel,” ujar Kapolsek.