Ikut Penyembelihan Hewan Kurban, Pria Ini Mendadak Meninggal

LUBUKLINGGAU - Gunaidi (51), panitia kurban di Kota Lubuklinggau meninggal dunia saat membantu penyembelihan hewan kurban. Awalnya, Gunaidi jatuh pingsan saat proses pemotongan hewan kurban, Kamis 29 Juni 2023 sekitar pukul 09.45 WIB.

Kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Aisyah Lubuklinggau. Nahas, ternyata Gunaidi dinyatakan meninggal dunia.

Kejadian berawal setelah usai Sholat Idul Adha, Gunaidi yang merupakan warga RT 01 Kelurahan Marga Mulya, melakukan pemotongan tiga ekor hewan kurban sapi hasil arisan warga. Dan pada saat itu ia sempat ikut membantu melakukan penyembelihan hewan kurban pertama.

Namun, karena merasa sakit Gunadi sempat pulang ke rumahnya minta dikerok oleh istrinya. Dan merasa sudah enakan ia kembali ke lokasi pemotongan hewan.

"Saat pemotongan sapi kurban ke tiga, Gunaidi ikut membantu proses penyembelihan. Gunaidi sempat memutari pohon tempat lokasi sapi disembelih," kata Toni warga yang ikut menyembelih hewan kurban.

Lalu, Gunaidi yang saat itu sedang memegang hewan kurban kedua jatuh pingsan, kemudian oleh warga langsung membawanya ke RSUD Siti Aisyah.

"Pak Gunaidi sempat dirawat sebentar, setelah itu dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 10.00 WIB," katanya.