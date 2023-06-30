Ponpes Al Zaytun Belum Selesai, Al Kafiyah Bikin Heboh Dunia Maya: Perempuan Jadi Imam Sholat

JAKARTA - Belum selesai polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun yang disebut melakukan penodaan Agama Islam, media sosial dihebohkan dengan tayangan video yang menampilkan dugaan penodaan agama yang disebut dilakukan Ponpes Al Kafiyah, dengan shalatnya yang nyeleneh. Di mana sang imam sholat adalah perempuan.

Dalam unggahan salah satu channel YouTube yang dilihat, Jumat (30/6/2023), memperlihatkan cara shalat yang tidak lazim di Ponpes Al Kafiyah. Nampak seorang perempuan dengan pakaian warna hijau dan bercadar, menjadi imam dengan tiga orang laki-laki sebagai makmum.

Namun, gerakan-gerakan sholat tersebut juga tidak lazim. Ada beberapa gerakan yang seharusnya tidak dilakukan dalam sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.

Dalam video tersebut, nampak nama Ponpes Al Kafiyah dalam sebuah spanduk. Ponpes Al Kafiyah "Pimpinan Guru Besar Ustadzah Umariyah", tulisan yang terpampang di spanduk itu.

Dalam informasi di spanduk juga dituliskan menerima pengobatan medis, menerima santri baru, mengajarkan semua ilmu.

Dalam video lainnya, ada fakta mengejutkan lagi yang di ungkapkan salah satu santri Ponpes Al Kafiyah, santri tersebut mengaku Sholat Isya 100 rakaat untuk stok satu minggu.