Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ponpes Al Zaytun Belum Selesai, Al Kafiyah Bikin Heboh Dunia Maya: Perempuan Jadi Imam Sholat

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |13:16 WIB
Ponpes Al Zaytun Belum Selesai, Al Kafiyah Bikin Heboh Dunia Maya: Perempuan Jadi Imam Sholat
Perempuan jadi imam sholat (Foto: Youtube/AL ASHNAF BANDIT PSS)
A
A
A

JAKARTA - Belum selesai polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun yang disebut melakukan penodaan Agama Islam, media sosial dihebohkan dengan tayangan video yang menampilkan dugaan penodaan agama yang disebut dilakukan Ponpes Al Kafiyah, dengan shalatnya yang nyeleneh. Di mana sang imam sholat adalah perempuan.

Dalam unggahan salah satu channel YouTube yang dilihat, Jumat (30/6/2023), memperlihatkan cara shalat yang tidak lazim di Ponpes Al Kafiyah. Nampak seorang perempuan dengan pakaian warna hijau dan bercadar, menjadi imam dengan tiga orang laki-laki sebagai makmum.

Namun, gerakan-gerakan sholat tersebut juga tidak lazim. Ada beberapa gerakan yang seharusnya tidak dilakukan dalam sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.

Dalam video tersebut, nampak nama Ponpes Al Kafiyah dalam sebuah spanduk. Ponpes Al Kafiyah "Pimpinan Guru Besar Ustadzah Umariyah", tulisan yang terpampang di spanduk itu.

Dalam informasi di spanduk juga dituliskan menerima pengobatan medis, menerima santri baru, mengajarkan semua ilmu.

Dalam video lainnya, ada fakta mengejutkan lagi yang di ungkapkan salah satu santri Ponpes Al Kafiyah, santri tersebut mengaku Sholat Isya 100 rakaat untuk stok satu minggu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308/viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174179/viral-jz4k_large.jpg
Duduk Perkara Mobil Sienta Putih Diamuk Massa di Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172420/viral-U8qh_large.jpg
Siswa SDN di Tangsel Nekat Gelantungan di Lantai 3, Kesal Gegara Tugas Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement