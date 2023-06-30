Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Terlibat Narkoba, 3 Anggota Polres Lampung Selatan Dikabarkan Diamankan Paminal Polri

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |14:46 WIB
Diduga Terlibat Narkoba, 3 Anggota Polres Lampung Selatan Dikabarkan Diamankan Paminal Polri
3 Anggota Polres Lampung Selatan dikabarkan diamankan Paminal Polri. (Ist)
A
A
A

LAMPUNG SELATAN - Paminal Mabes Polri dikabarkan turun ke Lampung Selatan guna menangkap anggota Polres Lampung Selatan.

Informasi yang diterima MNC Portal, anggota Polres Lampung Selatan yang diamankan Paminal Mabes Polri tersebut berjumlah 3 orang.

Ketiganya diamankan di daerah Kalianda Lampung Selatan. Namun, belum diketahui kapan waktu penangkapannya.

Sampai saat ini, Paminal Mabes Polri disebut masih berada di Lampung dan memeriksa anggota tersebut.

Ketiga anggota yang diamankan Mabes Polri diantaranya satu orang perwira. Mereka diamankan karena diduga terlibat dalam kasus narkoba.

Salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya penangkapan anggota Polres Lampung Selatan oleh Paminal Mabes Polri.

"Iya benar, anggota polres Lamsel yang diamankan. Paminal Mabes Polri masih di Lampung. Seru ini, kasusnya seperti TM (Teddy Minahasa)," ungkap sumber tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176252//ammar_zoni-fv7R_large.jpg
Ammar Zoni Langsung Dipindah ke Rutan Cipinang Usai Kepergok Edarkan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176156//ammar_zoni-jwSh_large.jpg
Perjalanan Kasus Ammar Zoni, Dipenjarapun Tak Bisa Lepas dari Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175958//ammar_zoni-INO4_large.jpg
Gerak-gerik Mencurigakan Ammar Zoni hingga Ditemukan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175949//ammar_zoni-3LUg_large.jpg
Ammar Zoni Transaksi Narkoba di Rutan via Aplikasi Zangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175768//penangkapan_kurir_narkoba-CQNu_large.jpg
Modus Baru! Sabu 12 Kg Disamarkan di Truk Jeruk, Tiga Kurir Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175686//kasie_pidum_kejaksaan_negeri_jakarta_pusat_fatah_chotib_uddin-lD0T_large.jpg
Ammar Zoni Jadi Gudang Narkoba di Dalam Rutan, Jaksa: Pembebasan Bersyarat Bisa Batal!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement