Diduga Terlibat Narkoba, 3 Anggota Polres Lampung Selatan Dikabarkan Diamankan Paminal Polri

LAMPUNG SELATAN - Paminal Mabes Polri dikabarkan turun ke Lampung Selatan guna menangkap anggota Polres Lampung Selatan.

Informasi yang diterima MNC Portal, anggota Polres Lampung Selatan yang diamankan Paminal Mabes Polri tersebut berjumlah 3 orang.

Ketiganya diamankan di daerah Kalianda Lampung Selatan. Namun, belum diketahui kapan waktu penangkapannya.

Sampai saat ini, Paminal Mabes Polri disebut masih berada di Lampung dan memeriksa anggota tersebut.

Ketiga anggota yang diamankan Mabes Polri diantaranya satu orang perwira. Mereka diamankan karena diduga terlibat dalam kasus narkoba.

Salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya penangkapan anggota Polres Lampung Selatan oleh Paminal Mabes Polri.

"Iya benar, anggota polres Lamsel yang diamankan. Paminal Mabes Polri masih di Lampung. Seru ini, kasusnya seperti TM (Teddy Minahasa)," ungkap sumber tersebut.