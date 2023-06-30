Libur Idul Adha, Presiden Jokowi Sapa Warga di Malioboro

YOGYAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menikmati momen libur Idul Adha 1444 Hijriah dengan berkunjung ke salah satu tempat wisata di Yogyakarta yakni Jalan Malioboro pada Kamis malam, 29 Juni 2023.

Presiden Jokowi tampil santai dengan mengenakan kaus lengan panjang berkelir hijau.

Jarum jam menunjukkan sembilan menit menuju pukul sembilan malam saat Kepala Negara melangkahkan kakinya keluar gerbang Istana Kepresidenan Yogyakarta. Suasana Jalan Malioboro yang tengah ramai menjadi makin meriah dengan kedatangan Presiden Jokowi.

Masyarakat yang sedang berada di sepanjang Jalan Malioboro pun tampak antusias menyambut Presiden Jokowi. Bahkan, beberapa dari mereka pun bersalaman hingga berswafoto bersama Kepala Negara.

"Pak Jokowi, Pak Jokowi," teriak warga disambut lambaian tangan dan senyuman dari Presiden Jokowi.

Selain menyapa warga, Presiden Jokowi juga tampak membagi-bagikan kaus di sepanjang jalan yang terletak di jantung Kota Yogyakarta tersebut. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga sempat melihat pertunjukan para pengamen jalanan yang membawakan lagu "Ojo Dibandingke".

"Bangga, bangga luar biasa. Ing atase kita bisa kedatangan Pak Jokowi itu sangat thank you sekali, matur nuwun sanget," ujar salah satu personel grup musik bernama Candikustik tersebut.