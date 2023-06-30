Sopir Mengantuk, Truk Pengangkut Ayam Terperosok ke Tebing

GUNUNGKIDUL - Diduga sopir mengantuk, sebuah truk pengangkut ayam bernomor polisi F 9551 FG terperosok ke tebing pekarangan rumah warga di jalan Jogja-Wonosari tepatnya di Padukuhan Putat 2 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Gunungkidul, Jumat (30/6/2023) pagi.

Dukuh Putat 2, Agus Rianto menuturkan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu tengah berada di sawah tak jauh dari lokasi kejadian. Tiba-tiba dirinya mendengar suara benturan cukup keras dari arah jalan Jogja-Wonosari

"Saya langsung pikir itu tabrakan. Saya langsung ke sana," kata dia.

Ternyata, sebuah truk mengangkut ribuan ayam jatuh dari tebing setinggi 3 meter. Truk tersebut jatuh ke pekarangan salah satu warganya. Beruntung sopir dan kernetnya selamat dalam peristiwa tersebut.

Dia kemudian memanggil warga untuk membantu mengevakuasi ribuan ayam. Selain berusaha memasukkan kembali ayam yang masih hidup ke dalam keranjangnya, ayam-ayam yang sudah sekarat langsung disembelih di lokasi kejadian

"Yang mati tadi kita kumpulkan. Karena ayamnya jumlahnya banyak, evakuasi ayam baru selesai jam 8 tadi," tambahnya.

Pengemudi truk, Andi Lesetiyanto mengaku mengantuk saat mengemudikan truk tersebut. Dia sempat terlelap sesaat sehingga mobil hilang kendali dan masuk ke pekarangan warga Putat 2.