Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Sopir Mengantuk, Truk Pengangkut Ayam Terperosok ke Tebing

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |09:07 WIB
Sopir Mengantuk, Truk Pengangkut Ayam Terperosok ke Tebing
Akibat sopir ngantuk, truk pengangkut ayam terperosok ke tebing (Foto : MPI)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Diduga sopir mengantuk, sebuah truk pengangkut ayam bernomor polisi F 9551 FG terperosok ke tebing pekarangan rumah warga di jalan Jogja-Wonosari tepatnya di Padukuhan Putat 2 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Gunungkidul, Jumat (30/6/2023) pagi.

Dukuh Putat 2, Agus Rianto menuturkan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu tengah berada di sawah tak jauh dari lokasi kejadian. Tiba-tiba dirinya mendengar suara benturan cukup keras dari arah jalan Jogja-Wonosari

"Saya langsung pikir itu tabrakan. Saya langsung ke sana," kata dia.

Ternyata, sebuah truk mengangkut ribuan ayam jatuh dari tebing setinggi 3 meter. Truk tersebut jatuh ke pekarangan salah satu warganya. Beruntung sopir dan kernetnya selamat dalam peristiwa tersebut.

BACA JUGA:

Truk Pengangkut Hewan Kurban Gagal Nanjak, Masuk Jurang 15 Meter di Sukabumi 

Dia kemudian memanggil warga untuk membantu mengevakuasi ribuan ayam. Selain berusaha memasukkan kembali ayam yang masih hidup ke dalam keranjangnya, ayam-ayam yang sudah sekarat langsung disembelih di lokasi kejadian

"Yang mati tadi kita kumpulkan. Karena ayamnya jumlahnya banyak, evakuasi ayam baru selesai jam 8 tadi," tambahnya.

Pengemudi truk, Andi Lesetiyanto mengaku mengantuk saat mengemudikan truk tersebut. Dia sempat terlelap sesaat sehingga mobil hilang kendali dan masuk ke pekarangan warga Putat 2.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement