HOME NEWS YOGYA

Lestarikan Lingkungan, Ganjar Milenial Tanam Satu Juta Pohon di Gunungkidul

Faisal Haris , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |17:52 WIB
Lestarikan Lingkungan, Ganjar Milenial Tanam Satu Juta Pohon di Gunungkidul
Relawan Ganjar Tanam Sejuta Pohon di Gunungkidul
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Ganjar Milenial Center (GMC) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar penanaman satu juta pohon di Dusun Sawah Lor, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY, Jumat (30/6/2023).

Perwakilan GMC DIY Ayatullah Fazlur mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka mengkampanyekan kesadaran akan rasa cinta terhadap lingkungan. Dikatakannya, pinggiran sungai desa tersebut cukup curam dan kerap terjadi longsor saat banjir melanda.

"Seperti yang kami ketahui banyaknya kampanye cinta lingkungan karena perubahan iklim, kerusakan lingkungan, penebangan sembarangan, banjir, disebabkan tidak adanya penghijauan,”ujarnya.

“Hal ini menjadikan GMC DIY prihatin sehingga mengadakan kegiatan penanaman satu juta pohon ini," sambung pria yang akrab dipanggil Ayat itu.

Adapun jenis pohon yang ditanam, yaitu pohon sengon. Sebab, selain berfungsi untuk penghijauan, jenis tanaman ini juga bisa dimanfaatkan sebagai produk kontruksi dalam jangka panjang. Sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi masyarakat.

Dia juga berharap kepedulian milenial Desa Sawah Lor terhadap lingkungan makin tinggi. Dengan demikian, misi mengkampanyekan cinta lingkungan hidup yang mereka galakkan dapat tercapai.

Halaman:
1 2
      
