Gempa M6,4 Yogyakarta, Peserta Lomba Takbir Keliling Berhamburan

BANTUL - Gempa besar terjadi di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta. gempa dengan kekuatan 6,4 SR di 8,6 kilometer barat daya Bantul dengan kedalaman 22 kilometer ini dirasakan di hampir semua wilayah di DIY.

Gempa pada pukul 19.57 WIB ini mengakibatkan ratusan orang yang tengah menyaksikan lomba takbir keliling di Kapanewon Piyungan Bantul berhamburan ke jalan.

Mereka yang awalnya duduk di pinggir jalan langsung berdiri dan berhamburan serta berlarian. Mereka yang berada di dalam rumah dan di dalam ruko juga berlarian ke luar rumah. Teriakan Allahu Akbar juga membahana.

Trisna, warga Patuk Gunungkidul yang kebetulan mengantarkan anaknya melihat Takbir Keliling mengaku kaget ketika tiba-tiba berada ada yang mendorongnya. Dia kemudian melihat sekelilingnya ternyata banyak yang berlarian ke tengah jalan.

"Banter banget ini. Saya langsung peluk anaknya," terang dia.