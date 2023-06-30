Gempa Yogyakarta, Atap Bangunan Warga Bantul dan Gunungkidul Rontok serta Tembok Runtuh

BANTUL - Usai terjadi gempa besar magnitudo 6,4 di barat daya Kabupaten Bantul, BMKG mencatat adanya gempa susulan magnitudo 4,2 di kedalaman 39 km dengan jarak 91 kilometer dari Karangmojo Gunungkidul.

Berdasarkan informasi yang sementara dikumpulkan di lapangan, sejumlah kerusakan terjadi di Gunungkidul ataupun Bantul. Selain rumah warga, kerusakan juga menimpa bangunan milik publik.

Selain rumah pribadi, kantor Bank Daerah Gunungkidul hingga Taman Budaya Gunungkidul serta dinas Pendidikan mengalami kerusakan. Sebagian besar mengalami kerusakan atap bangunan.

Di Gunungkidul, rumah warga Pacarejo Kapanewon Semanu gentingnya rontok. Demikian juga atap bangunan BDG juga sebagian rontok. Sementara bangunan Taman Budaya Gunungkidul (TBG) juga plafonnya rontok sebagian meski usia hangunan belum genap 3 tahun.

"Kita masih melakukan pendataan,"tutur Kepala BPBD Gunungkidul, Purwono.

Sementara di Bantul tembok rumah lansia di Dusun Bangen Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan juga dikabarkan ambruk. BPBD saat ini masih melakukan pendataan.

(Khafid Mardiyansyah)