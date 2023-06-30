Gempa Yogyakarta, BPBD DIY: Sementara Ada 17 Titik Alami Kerusakan

BANTUL - Sejumlah kerusakan terpantau di DIY akibat gempa bumi besar 6,5 SR di Kabupaten Bantul. Untuk sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY mencatat terjadi kerusakan di 17 titik.

PJ Kepala Pelaksana BPBD DIY, Danang Samsurizal mengatakan berdasarkan laporan sementara yang mereka terima hingga pukul 20:50 WIB ada 17 titik di DIY yang mengalami kerusakan. Sebagian besar menimpa rumah penduduk.

"Sementara masih kita data. Kemungkinan bertambah," ujar dia.

Danang mengatakan berdasarkan informasi dari BMKG, bahwa Gempa dirasakan Mag: 6.4, 30-Jun-23 19:57:43 WIB, Lok:8.63 LS, 110.08 BT (Pusat gempa berada di Laut 86 Km BaratDaya Bantul), Kedlmn:25 Km, Dirasakan (MMI): IV Kulonprogo, IV Nganjuk, IV Kebumen , IV Ponorogo, III - IV Kediri, III Mojokerto.

Informasi sementara yang mereka terima, dampak kerusakan di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Total dampak adalah 17 titik. Dampaknya antara lain: Rumah Rusak ada 15 Unit, Fasilitas Pemerintah ada 1 titik, Fasilitas Kesehatan ada 1 titik dan fasilitas Pendidikan ada 2 titik.