Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Akibat Gempa Yogyakarta, Perjalanan Kereta Api di Daop 6 Terganggu

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |21:37 WIB
Akibat Gempa Yogyakarta, Perjalanan Kereta Api di Daop 6 Terganggu
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Gempa bumi 6,4 SR terjadi di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan dampaknya dirasakan sampai berbagai daerah. Akibat gempa tersebut sejumlah perjalanan kereta api Daop 6 Yogyakarta terganggu.

"Kami langsung menerjunkan petugas guna mengecek jalur kereta api pasca gempa 6.4 SR di 94 KM Barat Daya Bantul-DIY yang terjadi pada Jumat (30/6) pukul 19.57 WIB," tutur Manager Humas Daop 6 Yogyakarta, Franoto Wibowo.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi jalan rel, jembatan, dan fasilitas operasi Listrik Aliran Atas (untuk KRL). Dia menyebut Perjalanan 12 KA baik di stasiun maupun lintas sempat diberhentikan beberapa menit pasca gempa.

Dalam waktu tersebut para petugas dikerahkan untuk mengecek jalur KA. Pukul 20.40 WIB Daop 6 memastikan jalur KA sudah aman dilalui dan KA yang diberhentikan dapat dijalankan kembali. Dan tidak ada dampak berarti dari perjalanan KA kecuali terganggu jadwalnya.

Franz menyebut KA yang tertahan karena dampak dari gempa diantaranya:

1. KA 240 Pasundan

2. KA 237 Khuripan

3. KA 118 Wijaya kusuma

4. KA 234 Matarmaja

5. KA 578 Bandara YIA.

6. KA 217 Jayakarta

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176347/gempa-VHqJ_large.jpg
BMKG: Gempa M4,6 di Muna Sultra Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176333/gempa-xdCs_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Muna Sultra, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176080/gempa-2szC_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Sumenep Jatim, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175926/gempa-slMt_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,9 Guncang Pulau Karatung Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175905/gempa-FG5N_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Laut Banda, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175895/gempa-1Hb8_large.jpg
Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Gempa di Filipina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement