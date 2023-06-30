Akibat Gempa Yogyakarta, Perjalanan Kereta Api di Daop 6 Terganggu

YOGYAKARTA - Gempa bumi 6,4 SR terjadi di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan dampaknya dirasakan sampai berbagai daerah. Akibat gempa tersebut sejumlah perjalanan kereta api Daop 6 Yogyakarta terganggu.

"Kami langsung menerjunkan petugas guna mengecek jalur kereta api pasca gempa 6.4 SR di 94 KM Barat Daya Bantul-DIY yang terjadi pada Jumat (30/6) pukul 19.57 WIB," tutur Manager Humas Daop 6 Yogyakarta, Franoto Wibowo.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi jalan rel, jembatan, dan fasilitas operasi Listrik Aliran Atas (untuk KRL). Dia menyebut Perjalanan 12 KA baik di stasiun maupun lintas sempat diberhentikan beberapa menit pasca gempa.

Dalam waktu tersebut para petugas dikerahkan untuk mengecek jalur KA. Pukul 20.40 WIB Daop 6 memastikan jalur KA sudah aman dilalui dan KA yang diberhentikan dapat dijalankan kembali. Dan tidak ada dampak berarti dari perjalanan KA kecuali terganggu jadwalnya.

Franz menyebut KA yang tertahan karena dampak dari gempa diantaranya:

1. KA 240 Pasundan

2. KA 237 Khuripan

3. KA 118 Wijaya kusuma

4. KA 234 Matarmaja

5. KA 578 Bandara YIA.

6. KA 217 Jayakarta