Panik saat Gempa M6,4 Yogyakarta, Pria Ini Lupa Gendong Neneknya Keluar Rumah

BANTUL - Gempa berkekuatan 6,4 SR terjadi di wilayah perairan Kabupaten Bantul pada Jumat (30/06/2023). Sejumlah warga yang merasakan getaran gempa pun tampak panik hingga berlarian keluar rumah.

Berdasarkan informasi dari BMKG DIY, gempa ini berpusat di 8,6 kilometer barat daya Bantul dengan kedalaman 25 kilometer.

Salah satunya yang merasakan kepanikan akibat guncangan gempa adalah Antonius Rian, Warga Cimpon, Tirtosari, Kretek Bantul. Saat kejadian dirinya tengah duduk bersantai di luar rumah tiba-tiba dikagetkan dengan suara gemuruh.

"Suara gemuruhnya terdengar dari arah selatan terus semakin mendekat," ujarnya, Jumat (30/06/2023).