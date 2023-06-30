Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Panik saat Gempa M6,4 Yogyakarta, Pria Ini Lupa Gendong Neneknya Keluar Rumah

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |21:56 WIB
Panik saat Gempa M6,4 Yogyakarta, Pria Ini Lupa Gendong Neneknya Keluar Rumah
Gempa M6,4 Yogyakarta (foto: dok ist)
A
A
A

BANTUL - Gempa berkekuatan 6,4 SR terjadi di wilayah perairan Kabupaten Bantul pada Jumat (30/06/2023). Sejumlah warga yang merasakan getaran gempa pun tampak panik hingga berlarian keluar rumah.

Berdasarkan informasi dari BMKG DIY, gempa ini berpusat di 8,6 kilometer barat daya Bantul dengan kedalaman 25 kilometer.

Salah satunya yang merasakan kepanikan akibat guncangan gempa adalah Antonius Rian, Warga Cimpon, Tirtosari, Kretek Bantul. Saat kejadian dirinya tengah duduk bersantai di luar rumah tiba-tiba dikagetkan dengan suara gemuruh.

"Suara gemuruhnya terdengar dari arah selatan terus semakin mendekat," ujarnya, Jumat (30/06/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176347/gempa-VHqJ_large.jpg
BMKG: Gempa M4,6 di Muna Sultra Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176333/gempa-xdCs_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Muna Sultra, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176080/gempa-2szC_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Sumenep Jatim, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175926/gempa-slMt_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,9 Guncang Pulau Karatung Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175905/gempa-FG5N_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Laut Banda, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175895/gempa-1Hb8_large.jpg
Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Gempa di Filipina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement