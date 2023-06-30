Mayat Terbungkus Karpet Ditemukan di Tol Ngawi, Polisi Sebut Korban Pembunuhan

NGAWI - Warga Ngawi, Jawa Timur, digemparkan dengan penemuan sesosok mayat terbungkus karpet di pinggir tol Ngawi, Solo pada Kamis 29 Juni 2023 petang.

Penemuan mayat tersebut diduga merupakan pembunuhan dan jasadnya dibuang dari atas tol. Korban diduga sudah tewas beberapa hari sebelum ditemukan lantaran sudah menebarkan aroma tak sedap.

Kasatreskrim Polres Ngawi AKP Agung Joko Haryono mengatakan bahwa mayat tersebut ditemukan di Desa Widodaren dalam kondisi terbungkus dalam karpet warna merah di bawah badan Jalan Tol Ngawi- Solo.

Saat ditemukan kondisinya sudah menebarkan aroma tak sedap. Sedangkan karpet pembungkusnya terikat isolasi pada kedua ujungnya.

BACA JUGA: Puluhan Rumah Warga di Cibinong Bogor Terendam Banjir Malam Ini

"Hanya sedikit terlihat telapak kaki sehingga kondisi keseluruhan mayat tidak diketahui," kata dia.