HOME NEWS JATENG

Polisi Usut Kecelakaan Truk Tabrak Pemotor yang Tewaskan Empat Orang di Kendal

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |03:00 WIB
Polisi Usut Kecelakaan Truk Tabrak Pemotor yang Tewaskan Empat Orang di Kendal
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
SEMARANG - Polisi menyelidiki kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk dan sejumlah sepeda motor di Jalan Tentara Pelajar, Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis 29 Juni 2023.

Sebanyak empat orang tewas dalam peristiwa kecelakaan itu.

Kasat Lantas Polres Kendal AKP Rizky Widyo Pratomo mengatakan keempat korban meninggal merupakan pengendara sepeda motor.

Ia menuturkan peristiwa tersebut bermula ketika sebuah truk boks bernomor polisi H-1395-SW melaju dari arah Timur ke Barat.

Pengemudi truk, kata dia, diduga membanting setir ke kanan saat berupaya mendahului pengendara sepeda motor yang ada di depannya.

"Di saat bersamaan dari awah berlawan melaju tiga sepeda motor," katanya dilansir Antara, Jumat (30/6/2023).

Menurut dia, tabrakan antara truk dan tiga sepeda motor tersebut tidak terhindarkan.

Adapun para korban meninggal masing-masing Heri Widodo (54) warga Jakarta Utara pengendara Honda Vario bernomor polisi H-3229-BMD yang berboncengan dengan Anita Rahmaningtyas (44) warga Cepiring, Kabupaten Kendal.

Telusuri berita news lainnya
