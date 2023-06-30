Libur Idul Adha, 81 Ribu Kendaraan Melintasi GT Kalikangkung dari Jakarta

JAKARTA - Pada H-2 hingga Hari Raya Idul Adha 1444H/2023 atau tanggal 27-29 Juni 2023, PT Jasamarga Transjawa Tol catat volume lalu lintas kendaraan di jalan tol Trans Jawa dari Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Jumlah kendaraan meninggalkan Jakarta menuju Trans Jawa melalui GT Kalikangkung sebanyak 81.000 kendaraan naik 86,06%," ujar VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023).

Volume lalu lintas kendaraan tersebut sebagai berikut:

1. Wilayah Jawa Tengah

A. Gerbang Tol (GT) Kalikangkung

Jumlah kendaraan meninggalkan Jakarta menuju Trans Jawa melalui GT Kalikangkung sebanyak 81.000 kendaraan naik 86,06% jika dibandingkan lalu lintas (lalin) normal sebanyak 43.535 kendaraan.

Untuk volume kendaraan menuju Jakarta melalui GT Kalikangkung tercatat sebanyak 48.584 kendaraan naik 20,11% jika dibandingkan lalin normal sebanyak 40.448 kendaraan.

B. GT Banyumanik

Volume kendaraan menuju Solo tercatat sebanyak 103.282 kendaraan atau naik 69,42% dari lalu lintas normal sebanyak 60.962 kendaraan. Untuk kendaraan arah Jakarta tercatat sebanyak 70.684 kendaraan atau naik 26,61% dari lalu lintas normal sebanyak 55.830 kendaraan.

2. Wilayah Jawa Timur

A. GT Warugunung

Pada H-2 s.d Hari Raya Iduladha 1444H/2023 tanggal 27-29 Juni 2023 tercatat sebanyak 60.227 kendaraan menuju Surabaya melalui GT Warugunung atau naik 15,54% terhadap lalu lintas normal sebanyak 52.126 kendaraan.