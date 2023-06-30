Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Libur Idul Adha, 81 Ribu Kendaraan Melintasi GT Kalikangkung dari Jakarta

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |15:36 WIB
Libur Idul Adha, 81 Ribu Kendaraan Melintasi GT Kalikangkung dari Jakarta
GT Warugunung (Foto : Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Pada H-2 hingga Hari Raya Idul Adha 1444H/2023 atau tanggal 27-29 Juni 2023, PT Jasamarga Transjawa Tol catat volume lalu lintas kendaraan di jalan tol Trans Jawa dari Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Jumlah kendaraan meninggalkan Jakarta menuju Trans Jawa melalui GT Kalikangkung sebanyak 81.000 kendaraan naik 86,06%," ujar VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023).

Volume lalu lintas kendaraan tersebut sebagai berikut:

1. Wilayah Jawa Tengah

A. Gerbang Tol (GT) Kalikangkung

Jumlah kendaraan meninggalkan Jakarta menuju Trans Jawa melalui GT Kalikangkung sebanyak 81.000 kendaraan naik 86,06% jika dibandingkan lalu lintas (lalin) normal sebanyak 43.535 kendaraan.

Untuk volume kendaraan menuju Jakarta melalui GT Kalikangkung tercatat sebanyak 48.584 kendaraan naik 20,11% jika dibandingkan lalin normal sebanyak 40.448 kendaraan.

B. GT Banyumanik

Volume kendaraan menuju Solo tercatat sebanyak 103.282 kendaraan atau naik 69,42% dari lalu lintas normal sebanyak 60.962 kendaraan. Untuk kendaraan arah Jakarta tercatat sebanyak 70.684 kendaraan atau naik 26,61% dari lalu lintas normal sebanyak 55.830 kendaraan.

2. Wilayah Jawa Timur

A. GT Warugunung

Pada H-2 s.d Hari Raya Iduladha 1444H/2023 tanggal 27-29 Juni 2023 tercatat sebanyak 60.227 kendaraan menuju Surabaya melalui GT Warugunung atau naik 15,54% terhadap lalu lintas normal sebanyak 52.126 kendaraan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement