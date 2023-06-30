Gerobak UMKM Perindo Bersih dan Bisa Bayar Non Tunai

SEMARANG – Gerobak bantuan Partai Perindo untuk UMKM Binaan tampak bersih dan rapih. Tak hanya itu, juga dilengkapi pembayaran QRIS alias non tunai sehingga mempermudah transaksi.

Pada Jumat 30 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Bakal Caleg (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jateng 1 (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga) Syafril Nasution menyerahkan 2 gerobak untuk UMKM, di Kantor DPW Partai Perindo Jateng, Kota Semarang.

“Ada QRIS jadi bisa tidak dengan uang tunai (pembayaran), scan, pembayarannya masuk rekening penjualnya, nantinya bisa diambil di MNC Bank,” kata Syafril.

Dia mengatakan, Partai Perindo, yang ditetapkan KPU bernomor urut-16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memang sejak awal terus berjuang menyejahterakan rakyat.

“Ada pembinaan juga, bagaimana agar mereka bisa berjualan dengan lebih baik,” lanjutnya.