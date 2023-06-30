Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gerobak UMKM Perindo Bersih dan Bisa Bayar Non Tunai

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |20:01 WIB
Gerobak UMKM Perindo Bersih dan Bisa Bayar Non Tunai
A
A
A

SEMARANG – Gerobak bantuan Partai Perindo untuk UMKM Binaan tampak bersih dan rapih. Tak hanya itu, juga dilengkapi pembayaran QRIS alias non tunai sehingga mempermudah transaksi.

Pada Jumat 30 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Bakal Caleg (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jateng 1 (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga) Syafril Nasution menyerahkan 2 gerobak untuk UMKM, di Kantor DPW Partai Perindo Jateng, Kota Semarang.

“Ada QRIS jadi bisa tidak dengan uang tunai (pembayaran), scan, pembayarannya masuk rekening penjualnya, nantinya bisa diambil di MNC Bank,” kata Syafril.

Dia mengatakan, Partai Perindo, yang ditetapkan KPU bernomor urut-16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memang sejak awal terus berjuang menyejahterakan rakyat.

“Ada pembinaan juga, bagaimana agar mereka bisa berjualan dengan lebih baik,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176105//partai_perindo-waOF_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Ternate Gelar Turnamen Domino Diikuti Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175484//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-hwxd_large.jpg
Ketum Perindo: Anak Muda Harus Terlibat Aktif Politik, Bukan Sekadar Pemilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175476//waketum_dpp_bidang_persatuan_dan_inklusif_partai_perindo_angkie_yudistia-2r5P_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Perindo: Komitmen Perjuangkan Hak Perempuan dan Disabilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement