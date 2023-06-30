Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polisi Pastikan Pasutri Tewas di Ruangan Karaoke Pribadinya Korban Pembunuhan

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |05:30 WIB
TULUNGAGUNG - Pasangan suami istri di Tulungagung ditemukan tewas di ruang karaoke pribadi di rumahnya, Kamis 29 Juni 2023.

Saat ditemukan jasad kedua korban bersimbah darah dengan luka bekas jeratan di leher. Polisi menduga keduanya merupakan korban pembunuhan.

Tri Suharno dan Ning Rahayu ditemukan tewas mengenaskan di dalam ruang karaoke pribadi di rumahnya.

Kapolres Tulungagung AKBP Eko Hartanto mengatakan bahwa jasad kedua korban pertama kali ditemukan oleh anak perempuan korban. Saat itu, kata dia, anak korban tengah mencari kedua orangtuanya karena sejak pagi tidak kelihatan.

"Dari hasil olah TKP dan penyelidikan aparat kepolisian pada jasad korban ditemukan sejumlah tanda bekas kekerasan di beberapa bagian tubuh serta luka bekas jeratan di leher," katanya.

Kapolres menambahkan bahwa saat ditemukan salah satu korban dalam kondisi tangan terikat.

Halaman:
1 2
      
