Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sapi Kurban Terlepas dan Jatuh ke Lubang Pembuangan Limbah, Damkar Turun Tangan

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |04:40 WIB
Sapi Kurban Terlepas dan Jatuh ke Lubang Pembuangan Limbah, Damkar Turun Tangan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MALANG - Warga di Jalan Danau Sentani Tengah, Kelurahan Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang dibuat panik akibat ulah seekor sapi kurban.

Pasalnya sapi yang berencana disembelih warga itu lepas dan jatuh ke lubang pembuangan limbah kurban. Hal ini membuat warga terpaksa memanggil pemadam kebakaran Kota Malang untuk melakukan evakuasi.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kota Malang Agoes Soebekti mengatakan mengungkapkan, kejadian ini terjadi Kamis siang, saat warga hendak menyembelih sapi. Namun sapi yang memberontak akhirnya terlepas dan terperosok jatuh ke lubang limbah.

Petugas pemadam kebakaran menerima laporan dari warga dan langsung mendatangi lokasi sekitar pukul 11.38 WIB guna melakukan evakuasi sapi.

"Kami mendapatkan laporan kejadian pukul 11.34 WIB dan beberapa menit kemudian langsung terjun ke lokasi. Petugas yang dikerahkan sebanyak 8 orang," ujar Agoes dikonfirmasi pada Kamis petang 29 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement