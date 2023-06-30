Sapi Kurban Terlepas dan Jatuh ke Lubang Pembuangan Limbah, Damkar Turun Tangan

MALANG - Warga di Jalan Danau Sentani Tengah, Kelurahan Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang dibuat panik akibat ulah seekor sapi kurban.

Pasalnya sapi yang berencana disembelih warga itu lepas dan jatuh ke lubang pembuangan limbah kurban. Hal ini membuat warga terpaksa memanggil pemadam kebakaran Kota Malang untuk melakukan evakuasi.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kota Malang Agoes Soebekti mengatakan mengungkapkan, kejadian ini terjadi Kamis siang, saat warga hendak menyembelih sapi. Namun sapi yang memberontak akhirnya terlepas dan terperosok jatuh ke lubang limbah.

Petugas pemadam kebakaran menerima laporan dari warga dan langsung mendatangi lokasi sekitar pukul 11.38 WIB guna melakukan evakuasi sapi.

"Kami mendapatkan laporan kejadian pukul 11.34 WIB dan beberapa menit kemudian langsung terjun ke lokasi. Petugas yang dikerahkan sebanyak 8 orang," ujar Agoes dikonfirmasi pada Kamis petang 29 Juni 2023.