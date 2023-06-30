Tak Kapok, Residivis Pencurian Motor Kembali Ditangkap

MALANG - Pelaku pencurian spesialis sepeda motor (curanmor) di wilayah Malang ditangkap. Pelaku diketahui berinisial AP (41), warga Desa Pandanrejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, ditangkap usai beraksi pada Selasa (27/6/2023) ketika sebagian umat Islam takbiran pada Hari Raya Idul Adha.

Pelaku beraksi di rumah warga bernama Resky Wahyu (26), yang berada Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik mengatakan, penangkapan berawal saat korban meletakkan sepeda motor Honda Beat warna Putih miliknya di halaman rumah karena hendak dipakai adiknya, Selasa (27/6/2023) sore. Usai berpamitan orangtuanya, Resky kemudian pergi keluar rumah untuk bekerja menggunakan kendaraan lain.

Saat perjalanan, korban dihubungi keluarga jika motor yang diparkir di halaman sudah raib dibawa pelaku. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dau.

"Dibantu warga, petugas yang menerima laporan segera mendatangi lokasi dan menyisir sepanjang jalan yang diduga dilalui oleh pelaku. Petugas akhirnya menangkap pelaku bersama warga, kemudian diamankan ke Polsek Dau," ucap Taufik dikonfirmasi pada Jumat (30/6/2023).

Saat diamankan, AP akhirnya mengakui perbuatannya. Kepada petugas, AP mengakui kerap kali beraksi mencuri sepeda motor di beberapa kawasan permukiman warga yang sepi. Sebelum menjalankan aksinya, ia terlebih dahulu berkeliling dengan sepeda motor memantau situasi.

"Usai mendapat target, AP menyembunyikan motor miliknya di semak-semak, kemudian berjalan kaki mendekati motor yang menjadi incarannya," ucapnya.

Tersangka menggunakan alat bantu kunci letter T dan merusak kontak sepeda motor incarannya. Setelah berhasil membawa lari motor korban, AP akan kembali lagi untuk mengambil motor miliknya yang disembunyikan di semak-semak tak jauh dari lokasi kejadian.

“Modusnya masih cara lama, yakni merusak rumah kunci motor korban,” ucapnya.