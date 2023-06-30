Advertisement
HOME NEWS JATIM

Relawan Ganjar Ajarkan 250 Emak-Emak di Banyuwangi Cara Buat Besek Ikan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |14:41 WIB
Relawan Ganjar Ajarkan 250 Emak-Emak di Banyuwangi Cara Buat Besek Ikan
Relawan Ganjar ajari 250 emak-emak di Banyuwangi cara membuat besek ikan (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANYUWANGI - Relawan Mak Ganjar mengadakan kegiatan pelatihan cara membuat besek ikan di Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (30/6/2023).

"Kegiatan pelatihan ini dihadiri kurang lebih 250 emak-emak warga Sumberberas dan Sumberayu Kecamatan Muncar," ujar Korwil Mak Ganjar Jatim, Harizatun Naqiyah, dalam keterangan yang diterima.

Menurut dia, kegiatan ini diadakan bertujuan untuk membangkitkan semangat mak-mak untuk berkreasi membuat besek ikan dari bambu.

"Sebab, Desa Sumberberas merupakan daerah bagian ujung timur Kota Banyuwangi yang tidak jauh dari TPI (tempat pelelangan ikan)," ujar dia.

Dia menuturkan para peserta yang mengikuti kegiatan ini sangat antusias dan penuh semangat.

"Pelatihan ini juga mengubah pola pikir masyarakat dengan jiwa kreativitas dan inovatif sehingga nantinya masyarakat bisa secara mandiri membuat karya yang mempunyai nilai rupiah," beber dia.

Pada kesempatan tersebut, sukarelawan turut memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo dengan sebutan pemimpin berambut putih.

"Sebagian besar dari mereka sudah tahu sosok Bapak Ganjar dan menyatakan dukungan kepada beliau sebagai calon presiden 2024-2029," kata dia.

