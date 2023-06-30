Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polres Malang Tangkap Satu Terdua Pelaku Pengeroyokan Mahasiswa NTT hingga Tewas

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |16:54 WIB
Polres Malang Tangkap Satu Terdua Pelaku Pengeroyokan Mahasiswa NTT hingga Tewas
Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana. (MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Polres Malang menangkap satu pelaku pengeroyokan terhadap mahasiswa asal Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga tewas. Satu pelaku diamankan di Surabaya pada Kamis (29/6/2023) malam.

"Alhamdulillah semalam sudah ketangkap satu yang terlibat dalam pengeroyokan, ada peran di situ," ucap Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, ditemui wartawan di Mapolres Malang pada Jumat (30/6/2023).

Namun, Putu masih enggan membuka identitas satu terduga pelaku penganiayaan kepada Keisnael Murri (23), mahasiswa NTT yang menempuh pendidikan di Kota Malang. Putu menyebut, pihaknya masih akan mengembangkan hal ini.

"Mohon maaf identitasnya belum bisa kami sampaikan, yang jelas ada keterlibatan dalam pengeroyokan. Melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada korban, sudah kami amankan di Surabaya," tuturnya.

Saat ini terduga pelaku masih berada di Surabaya bersama tim dari Polres Malang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Satu terduga pelaku itu juga belum ditetapkan tersangka, karena masih melalui serangkaian proses penyidikan.

"Masih di Surabaya, karena langsung kami mintai keterangan, kita analisis, dan kita juga melihat peran termasuk juga motif dari peristiwa ini. Masih bisa kami sebutkan untuk proses penyidikan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172370/penganiayaan-xSkA_large.jpg
Karyawan Zaskia Mecca Dianiaya Pemotor Ngaku 'Anggota', Polisi Kumpulkan CCTV Buru Pelaku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement