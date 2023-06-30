Polres Malang Tangkap Satu Terdua Pelaku Pengeroyokan Mahasiswa NTT hingga Tewas

MALANG - Polres Malang menangkap satu pelaku pengeroyokan terhadap mahasiswa asal Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga tewas. Satu pelaku diamankan di Surabaya pada Kamis (29/6/2023) malam.

"Alhamdulillah semalam sudah ketangkap satu yang terlibat dalam pengeroyokan, ada peran di situ," ucap Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, ditemui wartawan di Mapolres Malang pada Jumat (30/6/2023).

Namun, Putu masih enggan membuka identitas satu terduga pelaku penganiayaan kepada Keisnael Murri (23), mahasiswa NTT yang menempuh pendidikan di Kota Malang. Putu menyebut, pihaknya masih akan mengembangkan hal ini.

"Mohon maaf identitasnya belum bisa kami sampaikan, yang jelas ada keterlibatan dalam pengeroyokan. Melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada korban, sudah kami amankan di Surabaya," tuturnya.

Saat ini terduga pelaku masih berada di Surabaya bersama tim dari Polres Malang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Satu terduga pelaku itu juga belum ditetapkan tersangka, karena masih melalui serangkaian proses penyidikan.

"Masih di Surabaya, karena langsung kami mintai keterangan, kita analisis, dan kita juga melihat peran termasuk juga motif dari peristiwa ini. Masih bisa kami sebutkan untuk proses penyidikan," ujarnya.