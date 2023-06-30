Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Relawan Ganjar Sembelih Sapi, Dibagikan untuk Warga Surabaya

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |19:30 WIB
Relawan Ganjar sembelih hewan kurban di Surabaya (Foto : Istimewa)
SURABAYA - Memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 H, Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar (OMG) Jawa Timur bersama jaringan pemuda di lingkungan sekitar, menyembelih satu ekor sapi untuk dibagikan ke masyakat sekitar.

OMG Jawa Timur menyembelih sapi tersebut di halaman Sekretariat Orang Muda Ganjar Jawa Timur, Jalan Semolowaru, Surabaya, Jumat (30/6/2023).

Koordinator Wilayah (Korwil) OMG Jawa Timur Agung Wirya Saputra berharap agar hewan kurban yang diserahkan dapat memberikan berkah dan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan serta meningkatkan semangat berbagi serta saling tolong-menolong, terutama di momen yang penuh berkah seperti Idul Adha.

"Kami berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di tengah semangat Iduladha yang penuh berkah. Semoga makin banyak program sosial yang dapat dilakukan untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di wilayah Surabaya ini," ujar Agung dalam keterangannya.

Sesuai dengan tradisi warga setempat, Agung mengtakan, setiap daging yang sudah di potong akan disisihkan untuk dimasak dan disantap bersama warga yang terlibat di dalam acara tersebut.

"Selain pemotongan dan berbagi hewan kurban, kami juga akan memasak dan menyantap hidangan bersama-sama sesuai dengan tradisi warga setempat," lanjutnya.

Dirinya mengajak dan bekerjasama dengan perangkat desa maupun organisasi masyarakat untuk meramaikan momen perayaan Iduladha tersebut.

Semua prosesi penyembelihan sudah dilakukannya sesuai dengan syariat islam.

"Kami bekerjasama dengan pihak RT, kelompok ormas dan paguyuban pemuda yang hari ini ikut membantu segala proses persiapan sampai dengan selesai. Semuanya kami lakukan sesuai syariat islam, seperti bersholawat, takbiran dan berdoa," ujarnya.

