Gempa M6,0 Yogyakarta, Sejumlah Bangunan Pemerintahan di Pacitan Rusak

PACITAN - Sejumlah bangunan di Kabupaten Pacitan dilaporkan rusak akibat guncangan gempa berkekuatan magnitudo 6,0. Beberapa bangunan seperti kantor instansi pemerintahan hingga rumah warga mulai dilaporkan kerusakannya.

Dari informasi yang dihimpun, bangunan salah satu ruangan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pacitan mengalami kerusakan. Di ruangan tersebut beberapa bagian atap ruangan berjatuhan ke lantai yang di dalamnya tampak sepi tak ada seorang pun.

Sementara itu, salah satu rumah di RT 1 RW 1 Dusun Krajan Grenjeng Desa, Kebondalem, Kecamatan Tegalombo, juga mengalami kerusakan di bagian atapnya. Di RSUD dr. Darsono guncangan gempa membuat sejumlah obat-obatan di apotek rumah sakit berantakan. Beberapa bagian tembok rumah sakit juga mengalami retak-retak pasca guncangan gempa.

Selain di tiga lokasi tersebut, bangunan kantor Kecamatan Pacitan juga mengalami kerusakan sedang. Terlihat dari video yang diterima, ruangan mengalami kerusakan di plafonnya hingga tersebar berantakan berserakan di lantai.