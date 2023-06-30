Terpental 6 Meter Usai Tabung Gas Meledak, Warga Sukabumi Alami Luka Bakar 30 Persen

SUKABUMI - Seorang warga terpental dari dapur hingga ke tengah rumah akibat terhempas ledakan tabung gas. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan RH Didi Sukardi, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, pada Kamis 29 Juni 2023 malam.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, Novian Rahmat mengatakan, korban bernama Eeng Erwandi (58) mengalami luka bakar akibat semburan api dari tabung gas dan harus dilarikan ke rumah sakit.

"Peristiwa itu bermula saat korban numpang memasak nasi di rumah saudaranya, Rahmat (61) dan mencium bau gas di dapur. Kemudian, korban mematikan kompor namun tiba-tiba gas meledak dan tubuhnya terpental hingga 6 meter terpental dari dapur hingga tengah rumah," ujar Rahmat kepada MNC Portal Indonesia.

Akibat kejadian tersebut, lanjut Rahmat, korban mengalami luka bakar sebesar 30 persen pada bagian kaki, tangan dan jari. Korban langsung dilarikan ke RS Syamsuddin SH oleh tim Sigap dari Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, untuk diberikan perawatan medis.