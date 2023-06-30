Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dua Hari Tak Keluar Rumah, Pria di Sukabumi Ditemukan Tewas

Ilham Nugraha , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |06:00 WIB
Dua Hari Tak Keluar Rumah, Pria di Sukabumi Ditemukan Tewas
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

SUKABUMI - Anang (60) tinggal di Kampung Lebak Picung, Desa Lebaksari, Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, ditemukan sudah menjadi mayat membusuk di dalam rumahnya, Kamis 29 Juni 2023.

Penemuan mayat tersebut berawal anaknya bernama Zaedan (30) mendatangi rumah korban untuk mengantar daging kurban sekaligus mengecek keadaannya lantaran sudah dua hari tidak keluar rumah.

Namun sebelum mengetuk rumah, secara tidak sengaja Zaedan melihat ke kaca jendela, dan terlihat jasad orangtuanya. Kemudian sang anak beserta warga mendobrak kaca rumah tersebut.

"Pas masuk, anaknya beserta warga melihat korban dengan posisi tidur terlentang tanpa pakaian dan berselimut dengan kondisi sudah meninggal dunia dengan kondisi tubuh menghitam dan membengkak," ungkap Iptu Dodi Irawan, Kapolsek Parakansalak, Jumat (30/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement