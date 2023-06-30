Dua Hari Tak Keluar Rumah, Pria di Sukabumi Ditemukan Tewas

SUKABUMI - Anang (60) tinggal di Kampung Lebak Picung, Desa Lebaksari, Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, ditemukan sudah menjadi mayat membusuk di dalam rumahnya, Kamis 29 Juni 2023.

Penemuan mayat tersebut berawal anaknya bernama Zaedan (30) mendatangi rumah korban untuk mengantar daging kurban sekaligus mengecek keadaannya lantaran sudah dua hari tidak keluar rumah.

Namun sebelum mengetuk rumah, secara tidak sengaja Zaedan melihat ke kaca jendela, dan terlihat jasad orangtuanya. Kemudian sang anak beserta warga mendobrak kaca rumah tersebut.

"Pas masuk, anaknya beserta warga melihat korban dengan posisi tidur terlentang tanpa pakaian dan berselimut dengan kondisi sudah meninggal dunia dengan kondisi tubuh menghitam dan membengkak," ungkap Iptu Dodi Irawan, Kapolsek Parakansalak, Jumat (30/6/2023).